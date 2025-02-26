Оновлена Tesla Model Y Juniper продається в Китаї вдвічі дешевше, ніж в США

Як повідомляє CarNewsChina, виробництво Model Y Juniper в Китаї почалося 17 лютого, а вже через дев’ять днів новинка дебютувала на ринку. Спочатку поставки електрокросовера повинні були початися в березні, проте Tesla Shanghai Gigafactory зуміла раніше почати серійне виробництво оновленого позашляховика.

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Цікаво, що спершу новинка доступна у версії Launch Edition, що буде у продажу лише до 28 лютого. Покупці Model Y Launch Edition отримають додаткову гарантію на два роки або 40 000 км пробігу. Вартість автівки коливатиметься від 263 500 до 303 500 юанів, що еквівалентно від 36 350 до 41 875 доларів залежно від комплектації.

Tesla Model Y Juniper має 400-вольтову архітектуру. Автівка початкового рівня оснащення має один електромотор на задній осі потужністю 220 кВт (295 к.с.) й батареєю ємністю 62,5 кВт-год. В такому виконанні розгін до сотні становить 5,9 секунди, а запас ходу 593 км за циклом CLTC.

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Топова версія Model Y AWD має електромотори потужністю 194 кВт (260 к.с.) на задній осі та 137 кВт (184 к.с.) на передній осі. Загальна потужність трансмісії становить 444 кінських сил. Батарея має ємність в 78,4 кВт-год й забезпечує 719 км на одному заряді (CLTC).