Чим відрізняється Tesla Model Y Juniper від звичайної Model Y

Tesla Model Y є одним з найбільш продаваних автомобілів у світі, тому оновлення 2026 модельного року стало одним з найочікуваніших серед фанатів бренду. Рестайлінгова версія отримала інакшу зовнішність та інтер’єр, тому журналісти Carscoops вирішили детальніше порівняти стару та нову версії Model Y.

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Дизайн

Найпомітнішою зміною є нова передня частина з суцільною світловою смугою як у Cybertruck та Cybercub. Задня частина також отримала подібний світловий елемент, що поєднує ліхтарі. Цікаво, що кросовер не матиме стандартного логотипу компанії, оскільки Tesla вважає, що характерного дизайну авто вистачить, аби люди впізнавали автівку.

Ці налаштування сприяють покращенню аеродинаміки (коефіцієнт лобового опору знизився до 0,22 проти 0,23 у попередній моделі), що, теоретично, має збільшити запас ходу, хоча параметри батареї залишаються незмінними. Профіль попередньої Model Y також було збережено.

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Інтер’єр

На перший погляд, інтер’єр оновленої Model Y все ще дуже схожий на попередній, але деякі деталі були вдосконалені. Матеріали стали якіснішими, хоча цього й непомітно візуально. Найбільшими оновленнями є кермо як у Model 3, контурна підсвітка салону, нові вставки на панелі приладів й вентильовані передні сидіння.

Tesla також переробила центральну консоль та дверні карти, хоча, у типовій манері Tesla, загальна функціональність залишається в основному незмінною. Селектор режимі трансмісії прибрали й відповідну опції перенесли на центральний дисплей. Водночас інженери зберегли звичайний перемикач покажчиків повороту.

Таке рішення є набагато звичнішим для водіїв, ніж сенсорні кнопки у Model 3. Усі інші функції активуються через 15,4-дюймовий дисплей. Tesla Model Y 2026 року також отримала індикатор датчиків моніторингу сліпих зон, але це просто крихітний світлодіод в кутку вікна, а не звичайний індикатор на дзеркалі, який використовують більшість інших автовиробників.

Наостанок, пасажирам заднього ряду додали 8-дюймовий дисплей, який дозволяє обрати налаштування клімат-контролю, тоді як самі сидіння стали зручнішими, адже отримали додаткові положення для регулювання нахилу.

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Шасі та трансмісія

Tesla не вносила жодних змін в електродвигуни або акумуляторні батареї в стандартних моделях. Залежно від ринку автівка все ще доступна в версіях із заднім приводом, заднім приводом Long Range, або повним приводом Long Rang. Не виключено, що у майбутньою лінійка поповниться високопродуктивною версією Performance.

Рестайлінговий електромобіль також відрізняється наявністю інакше налаштованої підвіски, яка, як зазначає Tesla, покращить відчуття комфорту під час поїздок. Наскільки комфортнішою є нова версія ходової стане відомо вже незабаром, коли з’являться перші відгуки власників.

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Загалом, очевидно, що дизайнери та інженери Tesla підійшли до цього рестайлінгу з обережністю. Вони усунули деякі слабкі місця попередньої моделі, зберігши головний характер автомобіля в основному недоторканим. Цілком ймовірно, незабаром Tesla Model Y 2026 модельного року потрапить до України, коли на аукціонах в США з’являться так звані “битки”.