Tesla Cybertruck пройшов краш-тест: який результат

Як повідомляє Carscoops, Національна адміністрація з безпеки дорожнього руху у США (NHTSA) присвоїла Tesla Cybertruck загальний рейтинг безпеки в п’ять зірок.

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Єдиними випробуваннями, де автівка отримала чотири зірки, були за стійкість до перекидання та випробування на фронтальний удар з боку пасажира, під час якого симулювалося лобове зіткнення двох подібних автомобілів на швидкості 56 км/год.

Для краш-тесту використали флагманську версію Cybertruck Cyberbeast 2024 року. Зазначається, після випробування лобове скло залишилося цілим, а двері водія та пасажира функціонували навіть після прямого удару з жорстким стовпом та деформівним бар’єром.

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Tesla, безсумнівно, задоволена результатами, але варто зазначити, що Cybertruck — не єдиний п’ятизірковий електричний пікап, оскільки Ford F-150 Lightning також має найвищий рейтинг безпеки. Попри це, модель не є дешевою, оскільки ціна на новий Tesla Cybertruck у США починаються з 79 990 доларів й досягають 99 990 доларів за флагманську версію Cyberbeast.