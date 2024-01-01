BMW випередила Tesla на німецькому ринку електромобілів

Як інформує УкрАвтопром, за даними Федерального управління автомобільного транспорту (KBA), у січні на ринку Німеччини BMW продала 2795 електромобілів, що на 14% більше ніж торік, та впевнено посіла перше місце серед преміальних брендів в сегменті продаж повністю електричних авто.

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З таким показником BMW більш ніж удвічі перевищила продажі Tesla. Нагадаймо, що у січні минулого року на домашньому ринку “баварці” відставали від Tesla.

Успіх BMW на ринку електромобілів зумовлений збалансованою лінійкою, яка охоплює кілька сегментів, на відміну від Tesla, яка значною мірою покладається на більш обмежений модельний ряд.

З появою лінійки Neue Klasse це домінування, найімовірніше, збережеться, вважають експерти ринку.