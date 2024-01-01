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BMW випередила Tesla на німецькому ринку електромобілів

Успіх BMW на домашньому ринку пояснюється лише патріотизмом німців, які обирають вітчизняного виробника, а й більш широким модельним рядом, який охоплює багато сегментів.
BMW обігнала Tesla на ринку електромобілів Німеччини - Auto24

BMW i3

Євген Гудущан
logo10 лютого, 17:10
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Як інформує УкрАвтопром, за даними Федерального управління автомобільного транспорту (KBA), у січні на ринку Німеччини BMW продала 2795 електромобілів, що на 14% більше ніж торік, та впевнено посіла перше місце серед преміальних брендів в сегменті продаж повністю електричних авто.

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З таким показником BMW більш ніж удвічі перевищила продажі Tesla. Нагадаймо, що у січні минулого року на домашньому ринку “баварці” відставали від Tesla.

Успіх BMW на ринку електромобілів зумовлений збалансованою лінійкою, яка охоплює кілька сегментів, на відміну від Tesla, яка значною мірою покладається на більш обмежений модельний ряд.

З появою лінійки Neue Klasse це домінування, найімовірніше, збережеться, вважають експерти ринку.

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