BMW опередила Tesla на немецком рынке электромобилей на немецком рынке

Как информирует УкрАвтопром, по данным Федерального управления автомобильного транспорта (KBA), в январе на рынке Германии BMW продала 2795 электромобилей, что на 14% больше чем в прошлом году, и уверенно заняла первое место среди премиальных брендов в сегменте продаж полностью электрических авто.

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С таким показателем BMW более чем вдвое превысила продажи Tesla. Напомним, что в январе прошлого года на домашнем рынке “баварцы” отставали от Tesla.

Успех BMW на рынке электромобилей обусловлен сбалансированной линейкой, которая охватывает несколько сегментов, в отличие от Tesla, которая в значительной степени полагается на более ограниченный модельный ряд.

С появлением линейки Neue Klasse это доминирование, вероятнее всего, сохранится, считают эксперты рынка.