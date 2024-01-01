Tesla Cybertruck прошел краш-тест: каков результат

Как сообщает Carscoops, Национальная администрация по безопасности дорожного движения в США (NHTSA) присвоила Tesla Cybertruck общий рейтинг безопасности в пять звезд.

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Единственными испытаниями, где машина получила четыре звезды, были за устойчивость к опрокидыванию и испытания на фронтальный удар со стороны пассажира, во время которого симулировалось лобовое столкновение двух подобных автомобилей на скорости 56 км/ч.

Для краш-теста использовали флагманскую версию Cybertruck Cyberbeast 2024 года. Отмечается, после испытания лобовое стекло осталось целым, а двери водителя и пассажира функционировали даже после прямого удара с жестким столбом и деформирующим барьером.

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Tesla, несомненно, довольна результатами, но стоит отметить, что Cybertruck - не единственный пятизвездочный электрический пикап, поскольку Ford F-150 Lightning также имеет самый высокий рейтинг безопасности. Несмотря на это, модель не является дешевой, поскольку цена на новый Tesla Cybertruck в США начинаются с 79 990 долларов и достигают 99 990 долларов за флагманскую версию Cyberbeast.