Похитителей кабеля зарядных устройств ожидает сюрприз: видео

Для усложнения срезания Tesla изготовила "противоугонный" кабель под названием DyeDefender, который получил обертку из прочной сетки. Об этом рассказывает на своем сайте Drive Tesla.

Оболочка из сетки настолько прочная, что перерезать ее ножницами по металлу сложно. Алмазным кругом из аккумуляторного электрорезака можно это сделать, но не стоит. А все потому, что там есть второй сюрприз, дублирующий первый уровень защиты из сетки.

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В случае повреждения сетчатой обертки на злоумышленника вылетает струя распыленного красителя. Этот поток просто выстреливает изнутри – покрасит с ног до головы (см. видео внизу).

Привычное явление на зарядных станциях по всему миру. Фото: сайт Drive Tesla

Здесь могут восстать разного рода защитники и активисты по поводу нарушения прав человека и агрессивных методов противодействия, мол, красители могут навредить здоровью. Однако производитель по этому поводу подстраховался и нанес на кабели этикетку. Она дает ясно понять, что защитную оболочку нельзя прокалывать или разрезать.

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Досадные срезания кабеля по всему миру в течение многих лет заставили Tesla прибегнуть к таким методам защиты своего имущества. В среднем каждая украденная на зарядной станции кабельная жила в пластиковой оболочке Supercharger стоит в конвертации 70 350 гривен. Украденный провод в пластиковой обертке можно быстро заменить, но это убыточно для компании.

Теперь Tesla использует новый подход, чтобы помочь справиться с этой проблемой. Впервые такой кабель замечен на новой станции Supercharger в Сиэтле, штат Вашингтон. Это пока тестовый вариант, но он должен предотвратить перерезание кабелей.

Этикетка предостерегает от пореза и прокола сетчатой оболочки, а лазерная надпись на обертке "Собственность Tesla" от завода в Буффало, штат Нью-Йорк, просит не принимать этот металл в лом. Фото: Tesla

"Пока DyeDefender является тестовым. Компания изучает варианты защиты от краж. Кроме того, теперь на медных кабелях выгравировали надпись "Собственность Tesla", чтобы предупредить компании по переработке не принимать их и связываться с Tesla", – уточняет директор по зарядке Tesla Макс де Зегер.