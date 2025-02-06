Руководство Tesla продает собственные акции компании: что-то знают

Брат Илона Маска, главный финансовый директор Tesla Танея Вайбхав и председатель совета директоров Tesla Робин Денхолм только что продали акции Tesla (TSLA) на десятки миллионов долларов, сообщает Elektrec.

Также интересно европейцы начали бойкотировать Tesla

Публичные компании должны сообщать американскую комиссию по ценным бумагам SEC о торговле акциями критически важных руководителей и членов правления. И исходя из этой информации, верхушка Tesla не покупает акции, а продает.

Недавно Tesla сообщила о том, что главный финансовый директор Танеджа Вайбхав продал 7000 акций за 2 681 770 долларов. В свое время он приобрел эти 7000 акций Tesla за 18,22 доллара в рамках своего опционного плана. Вчера продавал в среднем по 383 доллара, а биржа закрылась на 374 долларах.

Робин Денхольм, председатель правления Tesla, продала 112 390 акций по средней цене 384,04 долларов на общую стоимость 43 162 255,60 долларов.

Tesla также обнародовала еще одно заявление SEC, в которой сообщается, что Кимбал Маск, брат Илона Маска и член правления Tesla, продает 75 000 акций Tesla через Morgan Stanley за 27,5 миллионов долларов.

Кстати Торговая война Трампа отозвалась Трампу в Канаде

Дико видеть, как эти члены правления абсурдно обогащаются, в то время, как компания уже не растет, а направляется к одному из худших кварталов за последние годы.

Пока они сидят, сложа руки, и ничего не делают. Хотя только они могут что-то сделать с генеральным директором, который, кажется, ежедневно совершает поступки, которые ведут компанию в пропасть.