Керівництво Tesla продає власні акції компанії: щось знають

Брат Ілона Маска, головний фінансовий директор Tesla Танея Вайбхав та голова ради директорів Tesla Робін Денхолм щойно продали акції Tesla (TSLA) на десятки мільйонів доларів, повідомляє Elektrec.

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Публічні компанії повинні повідомляти американську комісію з цінних паперів SEC про торгівлю акціями критично важливих керівників і членів правління. І виходячи з цієї інформації, верхівка Tesla не купує акції, а продає.

Нещодавно Tesla повідомила про те, що головний фінансовий директор Танеджа Вайбхав продав 7000 акцій за 2 681 770 доларів. Свого часу він придбав ці 7000 акцій Tesla за 18,22 долара в рамках свого опціонного плану. Вчора продавав в середньому по 383 долари, а біржа закрилася на 374 доларах.

Робін Денхольм, голова правління Tesla, продала 112 390 акцій за середньою ціною 384,04 доларів на загальну вартість 43 162 255,60 доларів.

Tesla також оприлюднила ще одну заяву SEC, в якій повідомляється, що Кімбал Маск, брат Ілона Маска та член правління Tesla, продає 75 000 акцій Tesla через Morgan Stanley за 27,5 мільйонів доларів.

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Дико бачити, як ці члени правління абсурдно збагачуються, в той час, як компанія вже не росте, а прямує до одного з найгірших кварталів за останні роки.

Поки вони сидять, склавши руки, і нічого не роблять. Хоча лише вони можуть щось вдіяти з генеральним директором, який, здається, щодня робить вчинки, які ведуть компанію у прірву.