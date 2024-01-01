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На викрадачів кабелю зарядних пристроїв очікує сюрприз: відео

Кабель з кольорових металів зарядних пристроїв Tesla Supercharged дуже часто викрадали зловмисники. Для захисту свого дорого устаткування від різання виробник запровадив цікаву новацію.
Tesla придумала протиугонний кабель зарядних станцій, за яким полюють шукачі металу - Auto24

ФОТО: сайт frontend-cdn.solarreviews.com|

Плетіння проводів у стандартній пластиковій оболонці легко зрізається ножницями, але вихід знайшли...

Валентин Ожго
logo14 лютого, 15:31
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Для ускладнення зрізання Tesla виготовила "противикрадний" кабель під назвою DyeDefender, який отримав обгортку з міцної сітки. Про це розповідає на своєму сайті Drive Tesla.

Оболонка з сітки настільки міцна, що перерізати її ножицями з металу складно. Алмазним кругом з акумуляторного електрорізака можна це зробити, але не варто. А все тому, що там є другий сюрприз, що дублює перший рівень захисту з сітки.

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У разі пошкодження сітчастої обгортки на зловмисника вилітає струмінь розпиленого барвника. Цей потік просто вистрілює зсередини – пофарбує з ніг до голови (див. відео внизу).

Звичне явище на зарядних станціях по всьому світу. Фото: сайт Drive Tesla

Тут можуть повстати різного роду захисники та активісти з приводу порушення прав людини та агресивних методів протидії, мовляв, фарбники можуть зашкодити здоров’ю. Однак виробник з цього приводу підстрахувався й наніс на кабелі етикетку. Вона дає ясно зрозуміти, що захисну оболонку не можна проколювати або розрізати.

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Дошкульні зрізання кабелю по всьому світу протягом багатьох років змусили Tesla вдатися до таких методів захисту свого майна. В середньому кожна вкрадена на зарядній станції кабельна жила в пластикові оболонці Supercharger коштує в конвертації 70 350 гривень. Вкрадений провід в пластиковій обгортці можна швидко замінити, але це збитково для компанії.

Тепер Tesla використовує новий підхід, щоб допомогти впоратися з цією проблемою. Вперше такий кабель помічено на новій станції Supercharger у Сіетлі, штат Вашингтон. Це поки тестовий варіант, але він має запобігти перерізанню кабелів.

Етикетка застерігає від порізу й проколу сітчастої оболонки, а лазерний напис на обгортці "Власність Tesla" від заводу в Буффало, штат Нью-Йорк, просить не приймати цей метал в брухт. Фото: Tesla

"Поки DyeDefender є тестовим. Компанія вивчає варіанти захисту від крадіжок. Крім того, тепер на мідних кабелях вигравіювали напис «Власність Tesla», щоб попередити компанії з перероблення не приймати їх і зв’язуватися з Tesla", – уточнює директор із зарядки Tesla Макс де Зегер.

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