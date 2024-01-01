На викрадачів кабелю зарядних пристроїв очікує сюрприз: відео

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Плетіння проводів у стандартній пластиковій оболонці легко зрізається ножницями, але вихід знайшли...
Для ускладнення зрізання Tesla виготовила "противикрадний" кабель під назвою DyeDefender, який отримав обгортку з міцної сітки. Про це розповідає на своєму сайті Drive Tesla.
Оболонка з сітки настільки міцна, що перерізати її ножицями з металу складно. Алмазним кругом з акумуляторного електрорізака можна це зробити, але не варто. А все тому, що там є другий сюрприз, що дублює перший рівень захисту з сітки.
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У разі пошкодження сітчастої обгортки на зловмисника вилітає струмінь розпиленого барвника. Цей потік просто вистрілює зсередини – пофарбує з ніг до голови (див. відео внизу).
Звичне явище на зарядних станціях по всьому світу. Фото: сайт Drive Tesla
Тут можуть повстати різного роду захисники та активісти з приводу порушення прав людини та агресивних методів протидії, мовляв, фарбники можуть зашкодити здоров’ю. Однак виробник з цього приводу підстрахувався й наніс на кабелі етикетку. Вона дає ясно зрозуміти, що захисну оболонку не можна проколювати або розрізати.
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Дошкульні зрізання кабелю по всьому світу протягом багатьох років змусили Tesla вдатися до таких методів захисту свого майна. В середньому кожна вкрадена на зарядній станції кабельна жила в пластикові оболонці Supercharger коштує в конвертації 70 350 гривень. Вкрадений провід в пластиковій обгортці можна швидко замінити, але це збитково для компанії.
Тепер Tesla використовує новий підхід, щоб допомогти впоратися з цією проблемою. Вперше такий кабель помічено на новій станції Supercharger у Сіетлі, штат Вашингтон. Це поки тестовий варіант, але він має запобігти перерізанню кабелів.
Етикетка застерігає від порізу й проколу сітчастої оболонки, а лазерний напис на обгортці "Власність Tesla" від заводу в Буффало, штат Нью-Йорк, просить не приймати цей метал в брухт. Фото: Tesla
"Поки DyeDefender є тестовим. Компанія вивчає варіанти захисту від крадіжок. Крім того, тепер на мідних кабелях вигравіювали напис «Власність Tesla», щоб попередити компанії з перероблення не приймати їх і зв’язуватися з Tesla", – уточнює директор із зарядки Tesla Макс де Зегер.