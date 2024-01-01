Чем отличается Tesla Model Y Juniper от обычной Model Y

Tesla Model Y является одним из самых продаваемых автомобилей в мире, поэтому обновление 2026 модельного года стало одним из самых ожидаемых среди фанатов бренда. Рестайлинговая версия получила иную внешность и интерьер, поэтому журналисты Carscoops решили подробнее сравнить старую и новую версии Model Y.

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Дизайн

Самым заметным изменением является новая передняя часть со сплошной световой полосой как у Cybertruck и Cybercub. Задняя часть также получила подобный световой элемент, сочетающий фонари. Интересно, что кроссовер не будет иметь стандартного логотипа компании, поскольку Tesla считает, что характерного дизайна авто хватит, чтобы люди узнавали машину.

Эти настройки способствуют улучшению аэродинамики (коэффициент лобового сопротивления снизился до 0,22 против 0,23 в предыдущей модели), что, теоретически, должен увеличить запас хода, хотя параметры батареи остаются неизменными. Профиль предыдущей Model Y также был сохранен.

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Интерьер

На первый взгляд, интерьер обновленной Model Y все еще очень похож на предыдущий, но некоторые детали были усовершенствованы. Материалы стали качественнее, хотя этого и незаметно визуально. Самыми большими обновлениями является руль как у Model 3, контурная подсветка салона, новые вставки на панели приборов и вентилируемые передние сиденья.

Tesla также переделала центральную консоль и дверные карты, хотя, в типичной манере Tesla, общая функциональность остается в основном неизменной. Селектор режиме трансмиссии убрали и соответствующую опции перенесли на центральный дисплей. В то же время инженеры сохранили обычный переключатель указателей поворота.

Такое решение намного привычнее для водителей, чем сенсорные кнопки в Model 3. Все остальные функции активируются через 15,4-дюймовый дисплей. Tesla Model Y 2026 года также получила индикатор датчиков мониторинга слепых зон, но это просто крошечный светодиод в углу окна, а не обычный индикатор на зеркале, который используют большинство других автопроизводителей.

Напоследок, пассажирам заднего ряда добавили 8-дюймовый дисплей, который позволяет выбрать настройки климат-контроля, тогда как сами сиденья стали удобнее, ведь получили дополнительные положения для регулировки наклона.

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Шасси и трансмиссия

Tesla не вносила никаких изменений в электродвигатели или аккумуляторные батареи в стандартных моделях. В зависимости от рынка автомобиль все еще доступен в версиях с задним приводом, задним приводом Long Range, или полным приводом Long Rang. Не исключено, что в будущей линейка пополнится высокопроизводительной версией Performance.

Рестайлинговый электромобиль также отличается наличием иначе настроенной подвески, которая, как отмечает Tesla, улучшит ощущение комфорта во время поездок. Насколько комфортнее является новая версия ходовой станет известно уже в скором времени, когда появятся первые отзывы владельцев.

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В общем, очевидно, что дизайнеры и инженеры Tesla подошли к этому рестайлингу с осторожностью. Они устранили некоторые слабые места предыдущей модели, сохранив главный характер автомобиля в основном нетронутым. Вполне вероятно, вскоре Tesla Model Y 2026 модельного года попадет в Украину, когда на аукционах в США появятся так называемые “битки”.