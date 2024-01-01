Як виглядає тюнінгований Tesla Cybertruck від Mansory: фото

Як зазначає Carscoops, Cybertruck має репутацію автівки з одним з найбільш суперечливих дизайнів, проте майстри Mansory вирішили зробити електропікап ще більш інтригуючим. Їх творіння – Mansory Elongation, відрізняється від серійної моделі поєднанням акцентів з вуглецевого волокна, комплектом 26-дюймових коліс й оновленим інтер’єром.

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Крім того, завдяки характерному забарвленню вуглецевих панелей електромобіль також має двоколірне покриття. Для тих, хто віддає перевагу більш витонченій модифікації, також доступне глянцеве поліроване покриття, яке пропонує менш помітний вигляд.

Що стосується загального дизайну, передня частина пікапа зазнала кардинальних змін. Elongation має капот з вентиляційними отворами, більш спортивний бампер та вбудований спліттер. На даху додали пару світлодіодів, а крила стали значно ширшими, аби вміщувати 26-дюймові колеса з чорним оздобленням.

Інші зміни включають нові дверні дзеркала, накладки на пороги та додаткові аеродинамічні елементи в задній частині. Всередині зміни не менш драматичні. Інтер’єр Cybetruck був оновлений завдяки високоякісній шкіряній оббивці, новим сидінням та великій кількості вуглецевого волокна.

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Кольори можна налаштувати залежно від уподобань клієнта, на зображенні поєднуються білі, чорні та салатово-зелені тони. Продуктивність електричного пікапа від Tesla не зазнала змін. Попри те, що компанія Mansory не оприлюднила вартість таких модифікацій, можна впевнено сказати, що вони не дешеві.