Как выглядит тюнингованный Tesla Cybertruck от Mansory: фото

Как отмечает Carscoops, Cybertruck имеет репутацию автомобиля с одним из самых противоречивых дизайнов., однако мастера Mansory решили сделать электропикап еще более интригующим. Их творение– Mansory Elongation, отличается от серийной модели сочетанием акцентов из углеродного волокна, комплектом 26-дюймовых колес и обновленным интерьером.

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Кроме того, благодаря характерной окраске углеродных панелей электромобиль также имеет двухцветное покрытие. Для тех, кто предпочитает более изощренную модификацию, также доступно глянцевое полированное покрытие, которое предлагает менее заметный вид.

Что касается общего дизайна, передняя часть пикапа претерпела кардинальные изменения. Elongation имеет капот с вентиляционными отверстиями., более спортивный бампер и встроенный сплиттер. На крыше добавили пару светодиодов, а крылья стали значительно шире, чтобы вмещать 26-дюймовые колеса с черной отделкой.

Другие изменения включают в себя новые дверные зеркала, накладки на пороги и вспомогательные аэродинамические элементы в задней части. Внутри перемены не менее драматичны. Интерьер Cybetruck был обновлен благодаря высококачественной кожаной обивке., новым сиденьем и большим количеством углеродного волокна.

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Цвета можно настроить в зависимости от предпочтений клиента, на изображении сочетаются белые, черные и салатово-зеленые тона. Производительность электрического пикапа от Tesla не претерпела изменений. Несмотря на это, что компания Mansory не обнародовала стоимость таких модификаций, можно уверенно сказать, что они не дешевы.