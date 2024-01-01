Что известно о рестайлинговой Tesla Model S

Tesla Model S является первым собственным электромобилем американского автопроизводителя после родстера на базе Lotus. Несмотря на то, что седан представили еще в 2012 году, автомобиль был обновлен в 2017 и 2022 годах. Однако, продажи электромобиля свидетельствуют о том, что покупатели нуждаются в чем-то новом.

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Вполне логично было бы ожидать, что Tesla готовит преемника Model S, однако, Carscoops сообщает, что компания, похоже, удовлетворится лишь незначительным фейслифтингом. Вице-президент Tesla по инженерным вопросам Ларс Морави недавно подтвердил это предположение, намекая на будущее обновление как для Model S, так и для Model X во время своего выступления в подкасте Райана Маккефри Ride the Lightning.

Tesla Model S 2024

“Обновление несколько лет назад было более масштабным, чем большинство людей думали с точки зрения архитектуры и структуры. Позже в этом году мы полюбим это; мы позаботимся о том, что мы вкладываем в 3 и Y. Каждый здесь имеет место в своем сердце для S/X. В ближайшее время они никуда не уйдут”, – сказал Морави.

Несмотря на то, что никакой официальной информации нет, обновление 2026 модельного года может предоставить седану внешность новых Model 3 Highland і Model Y Juniper. Кроме создания нового внешнего вида, иные кузовные элементы могут улучшить аэродинамику автомобиля, что потенциально расширит ее запас хода.

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Судя по комментариям вице-президента Tesla, компания, похоже, считает, что Model S 2022 года уже принесла значительные структурные обновления, которые могут быть перенесены в версию 2026 года. Но инженеры Tesla все еще могут найти способы повысить эффективность с помощью меньших изменений, таких как обновление колес или тормозов.

Кроме того, с обновлением 2022 года Model S получила кардинально новый салон. Если Tesla будет придерживаться своего подхода с Model Y Juniper, обновленная Model S может представить тонкие, но желаемые дополнения, такие как окружающее освещение или передняя камера, установленная на бампере. Напоследок, ожидать кардинальных изменений трансмиссии не стоит.

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Сейчас Tesla Model S предлагается в США в полноприводной версии с запасом хода до 660 километров, или в высокопроизводительном варианте Plaid, что может преодолеть только 560 километров и имеет три электродвигателя общей мощностью в 1020 лошадиных сил. В таком исполнении седан может разгоняться до 100 км/ч менее чем за 2 секунды и развивать максимальную скорость в 322 км/ч.