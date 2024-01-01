Розлючений американець розтрощив дилерський центр Tesla

Як повідомляє Carscoops, офіс прокурора округу Орегон нещодавно оголосив, що 41-річний Адам Метью Ланскі був притягнутий до федерального суду за зберігання коктейлів Молотова під час спроби знищити майно автосалону Tesla в Салемі.

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Його звинувачують у “незаконному зберіганні незареєстрованого руйнівного пристрою”. 20 січня – в день інавгурації Дональда Трампа – він спробував закидати дилерський центр Tesla пляшками з запальною сумішшю. Майже через місяць потому він вчинив повторний рейд, використавши вогнепальну зброю.

Невдовзі правоохоронці заявили, що “запис із камер спостереження, отриманий з автосалону, показує, як Ланскі кидає коктейлі Молотова, які влучили в будівлю дилерського центру та кілька транспортних засобів, спричинивши пожежі”. Згодом вони надали ще один запис, на якому помітно автомобіль нападника, в момент стрілянини.

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Ланскі затримали у вівторок, 4 березня. Повідомляється, що суддя постановив залишити його під вартою. Через його дій дилерський центр Tesla зазнав значних руйнувань, оскільки внаслідок пожежі згоріла Model X, а у скляних панелях будівлі залишились отвори від куль.

Автосалони та електромобілі Tesla стали жертвами суспільного невдоволення внаслідок сумнівної політики Ілона Маска на посаді голови Департаменту ефективності уряду (DOGE). Через це, деякі американці навіть змінюють логотипи своїх електромобілів на емблеми інших автовиробників.