Американці масово продають свої Tesla через політику Ілона Маска

Компанія Tesla переживає репутаційну кризу й відчуває обурення з боку багатьох людей через політичну діяльність її генерального директора Ілона Маска. Reuters повідомляє, що за даними Edmunds, “автомобілі Tesla 2017 модельного року або новіші становили 1,4% усіх транспортних засобів, проданих до 15 березня”.

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Це на 0,4% більше, ніж минулого року, і є значним зростанням, оскільки це рекордний рівень продажів/обміну Tesla на автівки інших брендів. Після того, як Ілон Маск обійняв посаду керівника Департаменту ефективності уряду та почав активне впровадження своєї політики, автовиробник, а також власники Tesla стали об’єктами ненависті американців.

Tesla Model Y Juniper

Зокрема, дилерські центри компанії зазнають нападів, тоді як водії Tesla зазнають образ, або навіть стають жертвами вандалізму. Джессіка Колдуелл з Edmunds сказала, що “зміна в настроях споживачів Tesla може створити можливість для інших автовиробників і стартапів електромобілів отримати перевагу”.

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Це може бути хорошою новиною для останніх, але, очевидно, не для Tesla, яка останнім часом ще демонструє падіння продажів.