Оновлену Tesla Model Y вже побили і виставили на аукціон Copart

Томас М. з Техасу (США) недовго радів тому факту, що став одним з перших власників оновленої Tesla Model Y (її ще називають Juniper). Швидше за все, це була одна з перших його поїздок, адже на одометрі машини висвітлено 57 миль – і вона тепер побитою продається на аукціоні Copart.

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Червона Tesla Model Y 2026 модельного року (зроблена у лютому 2025 року) виглядає неушкодженою з усіх сторін, окрім правої. Ймовірно, туди в’їхав необережний водій, а Томас М. не зміг уникнути аварії. В результаті побита підвіска, колесо, праве переднє колесо та двері.

В Салоні авто виглядає як нове – в принципі, так воно й є насправді. Автомобіль виконаний з чорним салоном, на 19-дюймових дисках. Важливо, що подушки безпеки не спрацювали – значить, під час удару авто або стояло, або справа не було пасажира.

Як визначити, чи підходять шини до електромобіля? Зазвичай на них є позначка EV. Також будьте впевнені, що всі легкові шини Continental зроблені з урахуванням їх використання електромобілями. Рекламна інформація

Новизна автомобіля та незначні пошкодження сприятимуть досить високій фінальній ціні на аукціоні. Цікаво, якою вона буде. Наразі дата майбутніх торгів ще не визначена.

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