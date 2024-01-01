Обновленную Tesla Model Y уже побили и выставили на аукцион Copart

Томас М. из Техаса (США) недолго радовался тому факту, что стал одним из первых владельцев обновленной Tesla Model Y (ее еще называют Juniper). Скорее всего, это была одна из первых его поездок, ведь на одометре машины высвечено 57 миль – и она теперь побитой продается на аукционе Copart.

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Красная Tesla Model Y 2026 модельного года (сделана в феврале 2025 года) выглядит неповрежденной со всех сторон, кроме правой. Вероятно, туда въехал неосторожный водитель, а Томас М. не смог избежать аварии. В результате побита подвеска, колесо, правое переднее колесо и двери.

В салоне автомобиль выглядит как новый – в принципе, так оно и есть на самом деле. Автомобиль выполнен с черным салоном, на 19-дюймовых дисках. Важно, что подушки безопасности не сработали – значит, во время удара машина либо стояла, либо справа не было пассажира.

Как определить, подходят ли шины к электромобилю? Обычно на них есть пометка EV. Также будьте уверены, что все легковые шины Continental сделаны с учетом их использования электромобилями. Рекламная информация

Новизна автомобиля и незначительные повреждения будут способствовать достаточно высокой финальной цене на аукционе. Интересно, какой она будет. Пока дата предстоящих торгов еще не определена.

Напомним, сколько стоит обновленная Tesla Model Y в США