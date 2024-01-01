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Вживані Tesla дешевшають значно швидше за інші авто

Електромобілі апріорі дешевшають швидше, ніж традиційні авто. Tesla у цьому сенсі не виключення – ціни на вживані автомобілі цього бренду знижуються дуже швидко.
Вживані Tesla дуже швидко дешевшають - Auto24
Євген Гудущан
logo21 березня, 20:20
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Попит на вживані Tesla падає з літа минулого року через збільшення запасів і появи на ринку вживаних електромобілів інших брендів, повідомляє Укравтопром з посиланням на CNN.

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За останній місяць кількість пошукових запитів на вживані Tesla в США зменшилася на 16%, тоді як попит на інші вживані електромобілі збільшився.

CarGurus виявив, що ціни на вживані Tesla падають більш ніж удвічі швидше, ніж середня ціна на вживані авто.

Найгірша ситуація з Cybertruck, його вартість перепродажу виявилась на 58% нижчою від початкової ціни. Однією з головних причин згасання ажіотажу навколо Tesla є посилення конкуренції.

Зараз на американському ринку нараховується 76 вживаних моделей електромобілів, порівняно з 58 у минулому році.

Також, кажуть експерти, ринок вживаних авто слідує за ринком нових авто, де Tesla також ініціювала зниження цін.

#Електромобіль #Новини #Автобізнес #Tesla