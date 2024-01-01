Polestar надає власникам Tesla знижки в розмірі 20 тисяч доларів

Таким чином автовиробник прагне заохотити клієнтів від електромобілів Tesla. Покупці зможуть отримати стимули до 20 000 доларів від фінальної вартості авто після того, як візьмуть Polestar 3 в оренду.

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Будь-хто в США, хто наразі володіє або орендує Tesla, може отримати право на знижки, надавши Polestar реєстраційні або страхові документи, у яких зазначено VIN-код, ім’я, адресу та термін оренди.

Схоже, що пропозиції пропонуються для всього модельного ряду Polestar 3, але доступність різних варіантів залежить від того, де мешкають покупців. Вартість Polestar 3 2025 року починається з 68 900 доларів за модель початкового рівня Long Range Single Motor, що має запас ходу в 563 км й потужність у 299 кінських сил.

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Водночас вартість моделі Long Range Dual Motor, яка була базовою версією у 2024 році, починається від 74 800 доларів, а Polestar 3 із пакетом Performance коштує вже від 80 800 доларів.