Трамп купив Tesla, але їздити на ній не буде

Компанія Tesla, очевидно, переживає одну з найбільш масштабних криз. Акції автовиробника продовжують падати, а продажі нових авто в низці країн поступово зменшуються. Крім того, у США відбувається масовий бойкот Tesla. Були зафіксовані випадки численних протестів та нападів на дилерські центри.

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Усі ці події спричинені одіозними рішеннями Ілона Маска на посаді очільника Департаменту ефективності уряду. Проте, президент США підтримує його діяльність. У своїй власній соц.мережі Truth Social Трамп написав: “Ілон Маск “ставить на карту” все, щоб допомогти нашій нації, і він робить ФАНТАСТИЧНУ РОБОТУ!”.

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Він також заявив, що “радикальні ліві божевільні, як вони це часто роблять, намагаються незаконно та за змовою бойкотувати Tesla”, назвав компанію “одним із великих автовиробників світу” й сказав, що люди повстають проти бренду, щоб завдати шкоди Маску та “всьому, за що він виступає”.

Наостанок Дональд Трамп оглянув 5 автомобілів Tesla й придбав червону Model S, аби продемонструвати свою повну довіру до Ілона Маска. Попри це, він додав, що йому заборонено водити автівку, оскільки він давно не їздив сам за кермом. Проте Трамп залишить власну Tesla в Білому домі для користування персоналу.

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Той факт, що Трамп дійсно придбав собі електричну Tesla виглядає досить дивно, оскільки він є противником електрифікації та працює над скороченням державної підтримки для електромобілів.