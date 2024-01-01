Трамп купив Tesla, но ездить на ней не будет

Компания Tesla, очевидно, переживает один из самых масштабных кризисов. Акции автопроизводителя продолжают падать, а продажи новых авто в ряде стран постепенно уменьшаются. Кроме того, в США происходит массовый бойкот Tesla. Были зафиксированы случаи многочисленных протестов и нападений на дилерские центры.

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Все эти события вызваны одиозными решениями Илона Маска на посту главы Департамента эффективности правительства. Однако, президент США поддерживает его деятельность. В своей собственной соц.сети Truth Social Трамп написал: “Илон Маск “ставит на карту” все, чтобы помочь нашей нации, и он делает ФАНТАСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ!”.

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Он также заявил, что “радикальные левые сумасшедшие, как они это часто делают, пытаются незаконно и по сговору бойкотировать Tesla”, назвал компанию “одним из крупнейших автопроизводителей мира” и сказал, что люди восстают против бренда, чтобы нанести вред Маску и “всему, за что он выступает”.

Напоследок Дональд Трамп осмотрел 5 автомобилей Tesla и приобрел себе красную Model S, чтобы продемонстрировать свое полное доверие к Илону Маску. Несмотря на это, он добавил, что ему запрещено водить машину, поскольку он давно не ездил сам за рулем, Однако, Трамп оставит собственную Tesla в Белом доме для пользования персонала.

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Тот факт, что Трамп действительно купил себе электрическую Tesla выглядит довольно странно, поскольку он является противником электрификации и работает над сокращением государственной поддержки для электромобилей.