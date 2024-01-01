Украинцы утилизируют ВАЗы, Porsche и Tesla

Выбраковка - последняя документальная операция, которая происходит в жизни автомобиля. После этого этапа транспортное средство больше не может быть зарегистрировано снова и вернуться к эксплуатации. То есть вариант, фактически, остается один - на утилизацию, или на переплавку металлической части конструкции.

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В течение прошлого года суммарно было выбраковано (по данным ГСЦ МВД) 33,5 тыс. транспортных средств. И это рекорд - так рьяно от своих машин украинцы еще не избавлялись никогда. Для сравнения, в 2023 году было списано 20,7 тыс. ТС, в 2022 - 12,8 тыс. Скорее всего. главной причиной такого печального рекорда были уничтожение машин войной и новые правила мобилизации.

Вот список и количество отдельных типов ТС, которые навсегда покинули наши дороги в прошлом году:

Легковые - 24 885 шт.

Грузовые - 5 568 шт.

Автобусы - 953 шт.

Мотоциклы - 909 шт.

Прицепы - 525 шт.

Полуприцепы - 439 шт.

Мопеды - 203 шт.

Специализированные - 5 шт.

Квадроциклы - 5 шт.

Трициклы - 4 шт.

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Динамика по частоте обращений за этой операцией в ТСЦ МВД теоретически должна быть равной из месяца в месяц, с обычными естественными или сезонными колебаниями количества. Но так не произошло в прошлом году - из-за изменения правил мобилизации транспорта у частных владельцев (когда есть более одного авто - его могут изъять на оборонные нужды) многие автовладельцы начали искать документы на заброшенные машины, и снимать их с учета, чтобы не иметь на себе много зарегистрированных авто.

К стандартным причинам выбраковки относятся старение машины и серьезное повреждение в ДТП. К сожалению, в результате вражеских ударов немало авто уничтожено безвозвратно.

Еще одна причина - когда-то проданные "по доверенности" или "передачей техпаспорта" автомобили, контакты к фактическим владельцам были потеряны (или их не желали переоформить на себя). Некоторые подавал на выбраковку и такие ТС, не желая на себе проверить действие новых правил мобилизации. В общем это объясняет не только пиковые участки на следующей диаграмме, но и рекордное количество выбракованных.

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Динамика выбраковки ТС в 2024 г.

Объемы обращений за выбраковкой ТС по регионам коррелируется с активностью авторынка и локальным насыщением парка транспортом. Больше всего на выбраковку было подано заявлений в Киевской области - 2 884. Второе место в этом зачете заняла столица с итогом 2 707 списанных навсегда ТС. Третий результат показали автомобилисты Днепропетровской области, которые сдали номера 2 537 машин.

Выбраковка ТС в 2024 г. по областям

Рейтинг моделей возглавляет "копейка" - ВАЗ 2101. Модель, производство которой началось еще в 1970 году, а средний возраст экземпляров, что до сих пор на ходу, составляет 45 лет. Несмотря на то, что средний возраст "единичек" которые пошли на выбраковку составил 46 лет, тем что еще пытаются ездить, осталось недолго. За прошлый год авто этой модели сказали 1666 раз "давай, пока!".

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Второе место по количеству пополнений баз приема металлолома заняла "шестерка" ВАЗ 2106 с итогом 1645 шт. Хотя модель вроде и новее, производить ее начали в 1976 году, лишь неполных 50 лет назад, а средний возраст "живых" машин составляет 36 лет, разница между теми, что активно списывались здесь тоже не слишком контрастная - выбракованные имели в среднем по 38 лет, что тоже намекает на то, что в ближайшие годы прокат для металлических ограждений, водопроводные трубы и упаковки для консервации активно будут изготавливать из переплавленных "шестерок" - в свое время (до открытия "железного занавеса") чуть ли не флагмана на территории тогдашнего союза.

Не дает загрустить лидерам еще один представитель "классического" семейства ВАЗов, модель 2107. Таких "в последний путь" было отправлено 1278 шт. В конце концов, большинство моделей в этом списке - продукция волжского автозавода, за исключением Daewoo Lanos, "ЗАЗ-Таврия", "ГАЗель" и "Москвич-2140".

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В общем средний возраст выбракованных легковушек составил 30 лет, грузовиков - 29. Поскольку выбраковывать машины могут не только из-за полного исчерпания ресурса и старости, а и из-за, например, полного уничтожения в ДТП, в перечень списанных могут попадать и не слишком старые премиальные авто. В прошлом году из таких было выбраковано 1 Maserati, 1 Aston Martin, 2 Bentley, 2 Rolls-Royce, 14 Porsche и 22 Tesla.