Приобретение автомобиля без его перерегистрации в Сервисных центрах МВД – очень распространенное явление. Однако здесь есть некоторые риски.

Приобретение автомобиля "по техпаспорту" или по доверенности часто практикуется в Украине. Такой способ приобретения авто несет определенные риски как для покупателя, так и для продавца транспортного средства.

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Координационный центр по предоставлению правовой помощи сообщает, что большое количество граждан не видит разницы между приобретением автомобиля по договору купли-продажи или передачей определенных прав на него (владения и пользования) по поручению и свидетельством о регистрации транспортного средства. Часто граждане предпочитают более быстрый и дешевый способ приобретения автомобиля и не переоформляют право собственности на него.

Приобретение с переоформлением

При приобретении подержанного автомобиля, надежным способом является заключение договора купли-продажи у нотариуса, или в Сервисном центре МВД. В обоих случаях проверяется достоверность предоставленных документов и отсутствие обременений (ареста, запрета, наличие кредита) на транспортное средство.

Полностью завершенной сделка может считаться только после внесения соответствующих данных о новом владельце в технические документы на транспортное средство. Сделать это можно только в сервисном центре МВД.

Поэтому переоформить право собственности на автомобиль удобнее всего сразу оформив договор купли-продажи со следующей регистрацией автомобиля на нового владельца в Сервисном центре МВД.

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Приобретение автомобиля по доверенности

Если купить транспортное средство, только получив на руки свидетельство о регистрации и нотариально удостоверенную доверенность, то формальное право собственности на это транспортное средство остается у предыдущего владельца.

Риски в этом случае есть у обеих сторон:

доверенность может быть отозвана в любой момент;

действие доверенности прекращается в случае смерти доверителя и в этом случае наследники могут предъявить требования в отношении транспортного средства;

у юридического владельца могут возникнуть проблемы, из-за которых транспортное средство может быть обременено, арестовано или объявлено в розыск;

штрафы с камер автофиксации (конституционность работы которых до сих пор решает Конституционный Суд) будут поступать юридическому владельцу авто.

Продавец также должен понимать, что передавая автомобиль по доверенности и оставаясь собственником, он, например, может оказаться ответчиком по делу о возмещении вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия третьему лицу.

Продажа "по техпаспорту"

В случае когда покупатель соглашается отдать деньги за автомобиль без оформления каких-либо документов – риски для покупателя наибольшие. Такой способ обычно практикуется с автомобилями самого низкого ценового сегмента.

Получив транспортное средство и свидетельство о регистрации автомобиля можно пользоваться вполне законно, однако любые юридические действия – переоформление, передача в наследство и т. п. будут невозможны. Также здесь присутствуют все риски, которые присущи и при покупке по доверенности.