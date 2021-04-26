Кабмін збільшив перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортного засобу

Кабінет Міністрів України постановою від 21 квітня 2021 р. № 395 уніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

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Йдеться про перелік документів, що підтверджують правомірність придбання транспортних засобів та/або їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери. Тепер цей перелік поповнив оформлений в установленому порядку акт про придбання майна на аукціоні з продажу майна боржників у справах про банкрутство (неплатоспроможність).