Прийняття законопроекту 2695 не тільки збільшило штрафи за порушення ПДР, але й розширило повноваження поліції.
Заступник голови Координаційної ради в Загальнонаціональний Форум безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв розповів на своїй сторінці у соцмережі які наведення (окрім збільшених штрафів) чекають на водіїв після вступу в силу нового закону.
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- Поліція може тримати Трукам в руках.
- Для фіксації порушень (за винятком автофіксації) поліція і інспектори з паркування можуть використовувати будь-яку техніку, не тільки автоматичну, без будь-яких вимог до захисту інформації.
- Перевірку водія на стан сп'яніння в місці зупинки транспортного засобу можна проводити без свідків, якщо у поліцейського включена нагрудна камера. Копія відеозапису додається до протоколу.
- Документи водії зобов’язані пред’являти так, щоб поліцейський міг зафіксувати дані.
- З автомобіля не можна виходити без дозволу поліцейського, руки водій зобов’язаний тримати на видному місці.