Прийняття законопроекту 2695 не тільки збільшило штрафи за порушення ПДР, але й розширило повноваження поліції.

Заступник голови Координаційної ради в Загальнонаціональний Форум безпеки дорожнього руху Володимир Караваєв розповів на своїй сторінці у соцмережі які наведення (окрім збільшених штрафів) чекають на водіїв після вступу в силу нового закону.

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