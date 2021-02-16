Принятие законопроекта 2695 не только увеличило штрафы за нарушение ПДД, но и расширило полномочия полиции.

Заместитель председателя Координационного совета в Общенациональном Форум безопасности дорожного движения Владимир Караваев рассказал на своей странице в соцсети какие нововведения (кроме увеличенных штрафов) ждут водителей после вступления в силу нового закона.

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