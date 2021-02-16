Принятие законопроекта 2695 не только увеличило штрафы за нарушение ПДД, но и расширило полномочия полиции.
Заместитель председателя Координационного совета в Общенациональном Форум безопасности дорожного движения Владимир Караваев рассказал на своей странице в соцсети какие нововведения (кроме увеличенных штрафов) ждут водителей после вступления в силу нового закона.
Читайте также: Верховная Рада повысила штрафы за нарушение правил дорожного движения: какими они будут
- Полиция может держать Трукам в руках.
- Для фиксации нарушений (за исключением автофиксации) полиция и инспекторы по парковке могут использовать любую технику, не только автоматическую, без каких-либо требований к защите информации.
- Проверку водителя на состояние опьянения в месте остановки транспортного средства можно проводить без свидетелей, если у полицейского включена нагрудная камера. Копия видеозаписи прилагается к протоколу.
- Документы водители обязаны предъявлять так, чтобы полицейский мог зафиксировать данные.
- Из автомобиля нельзя выходить без разрешения полицейского, руки водитель обязан держать на видном месте.