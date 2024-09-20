Кабмин разрешил выбраковку гуманитарных авто

Согласно постановлению КМУ № 895 от 6 августа 2024 года транспортные средства, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь, и которые имеют временную регистрацию, могут быть выбракованы. Ранее эта услуга была доступна только для транспортных средств, находящихся на государственной регистрации.

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Для снятия с учета автомобилей, непригодных к использованию, нужно обратиться в сервисный центр МВД и предоставить следующие документы:

копия приказа о назначении уполномоченного представителя;

доверенность, выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги;

документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);

выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;

временный регистрационный талон (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Теперь машины, ввезены как гуманитарная помощь, и находятся на временном государственном учете, могут быть выбракованы.