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Кабмин разрешил выбраковку гуманитарных авто

Ранее машины с временным регистрационным талоном нельзя было выбраковать. Теперь эта услуга доступна для транспортных средств, ввезенных в качестве гуманитарной помощи.
В правительственном квартале разрешили выбраковку авто с временной регистрацией - Auto24
Евгений Гудущан
logo20 сентября, 17:58
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Согласно постановлению КМУ № 895 от 6 августа 2024 года транспортные средства, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь, и которые имеют временную регистрацию, могут быть выбракованы. Ранее эта услуга была доступна только для транспортных средств, находящихся на государственной регистрации.

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Для снятия с учета автомобилей, непригодных к использованию, нужно обратиться в сервисный центр МВД и предоставить следующие документы:

  • копия приказа о назначении уполномоченного представителя;
  • доверенность, выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги;
  • документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);
  • выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;
  • временный регистрационный талон (при наличии);
  • номерные знаки (при наличии).

Теперь машины, ввезены как гуманитарная помощь, и находятся на временном государственном учете, могут быть выбракованы.

#Законодательство #Новости