Кабмин разрешил выбраковку гуманитарных авто

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Согласно постановлению КМУ № 895 от 6 августа 2024 года транспортные средства, ввезенные из-за границы как гуманитарная помощь, и которые имеют временную регистрацию, могут быть выбракованы. Ранее эта услуга была доступна только для транспортных средств, находящихся на государственной регистрации.
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Для снятия с учета автомобилей, непригодных к использованию, нужно обратиться в сервисный центр МВД и предоставить следующие документы:
- копия приказа о назначении уполномоченного представителя;
- доверенность, выдана уполномоченному представителю на получение соответствующей услуги;
- документ, удостоверяющий уполномоченного представителя (паспорт);
- выписка налогоплательщика и свидетельство ЕГРПОУ;
- временный регистрационный талон (при наличии);
- номерные знаки (при наличии).
Теперь машины, ввезены как гуманитарная помощь, и находятся на временном государственном учете, могут быть выбракованы.