Кабмін дозволив вибракування гуманітарних авто

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|
Дозволили вибракування авто з тимчасовою реєстрацією
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Згідно з постановою КМУ № 895 від 6 серпня 2024 року транспортні засоби, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога, та які мають тимчасову реєстрацію, можуть бути вибракувані. Раніше ця послуга була доступна лише для транспортних засобів, які перебувають на державній реєстрації.
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Для зняття з обліку автівок, непридатних до використання, потрібно звернутися до сервісного центру МВС та надати такі документи:
- копія наказу про призначення уповноваженого представника;
- довіреність, видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги;
- документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);
- виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;
- тимчасовий реєстраційний талон (за наявності);
- номерні знаки (за наявності).
Тепер автівки, ввезені як гуманітарна допомога, і перебувають на тимчасовому державному обліку, можуть бути вибракувані.