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Кабмін дозволив вибракування гуманітарних авто

Раніше автівки з тимчасовим реєстраційним талоном не можна було вибракувати. Тепер ця послуга доступна для транспортних засобів, ввезених як гуманітарна допомога.
В урядовому кварталі дозволили вибракування авто з тимчасовою реєстрацією - Auto24

ФОТО: Головний сервісний центр МВС|

Дозволили вибракування авто з тимчасовою реєстрацією

Євген Гудущан
logo20 вересня, 17:58
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Згідно з постановою КМУ № 895 від 6 серпня 2024 року транспортні засоби, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога, та які мають тимчасову реєстрацію, можуть бути вибракувані. Раніше ця послуга була доступна лише для транспортних засобів, які перебувають на державній реєстрації.

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Для зняття з обліку автівок, непридатних до використання, потрібно звернутися до сервісного центру МВС та надати такі документи:

  • копія наказу про призначення уповноваженого представника;
  • довіреність, видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги;
  • документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);
  • виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;
  • тимчасовий реєстраційний талон (за наявності);
  • номерні знаки (за наявності).

Тепер автівки, ввезені як гуманітарна допомога, і перебувають на тимчасовому державному обліку, можуть бути вибракувані.

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