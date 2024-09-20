Кабмін дозволив вибракування гуманітарних авто

Згідно з постановою КМУ № 895 від 6 серпня 2024 року транспортні засоби, ввезені з-за кордону як гуманітарна допомога, та які мають тимчасову реєстрацію, можуть бути вибракувані. Раніше ця послуга була доступна лише для транспортних засобів, які перебувають на державній реєстрації.

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Для зняття з обліку автівок, непридатних до використання, потрібно звернутися до сервісного центру МВС та надати такі документи:

копія наказу про призначення уповноваженого представника;

довіреність, видана уповноваженому представнику на отримання відповідної послуги;

документ, що посвідчує уповноваженого представника (паспорт);

виписка платника податків та свідоцтво ЄДРПОУ;

тимчасовий реєстраційний талон (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Тепер автівки, ввезені як гуманітарна допомога, і перебувають на тимчасовому державному обліку, можуть бути вибракувані.