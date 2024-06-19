Як списати непридатне для використання авто

Непридатні для використання автомобілі, які було знищено або пошкоджено у результаті військових дій рекомендують списувати. Це ж стосується й автівок, що давно перетворилися на металобрухт.

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З початку року українці вибракували понад 17 тисяч транспортних засобів. Для порівняння: у січні 2024 було вибракувано 1690 транспортних засобів, а в травні — 5877. Тобто кількість реєстраційних дій у зв’язку вибракуванню виросла в 3,5 раза. Скоріш за все, це пов'язано з новим законом про мобілізацію.

Як вибракувати транспортний засіб

Власнику потрібно звернутися до сервісного центру МВС та написати відповідну заяву. З собою потрібно мати такі документи:

паспорт з відміткою про реєстрацію місця проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Послуга з вибракуванння транспортного засобу безоплатна і надається протягом робочого дня з моменту подання документів.

Вибракувати, приміром, автівку неможливо, якщо вона знаходиться у розшуку або під арештом. Після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації можливе лише за рішенням суду.