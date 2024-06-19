Как списать непригодное для использования авто

Непригодные для использования автомобили, которые были уничтожены или повреждены в результате военных действий рекомендуют списывать. Это же касается и автомобилей, давно превратились в металлолом.

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С начала года украинцы выбраковали более 17 тысяч транспортных средств. Для сравнения: в январе 2024 было выбраковано 1690 транспортных средств, а в мае - 5877. То есть количество регистрационных действий в связи с выбраковкой выросло в 3,5 раза. Скорее всего, это связано с новым законом о мобилизации.

Как выбраковать транспортное средство

Владельцу нужно обратиться в сервисный центр МВД и написать соответствующее заявление. С собой нужно иметь следующие документы:

паспорт с отметкой о регистрации места жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Услуга по выбраковке транспортного средства бесплатная и предоставляется в течение рабочего дня с момента подачи документов.

Выбраковать, например, машину невозможно, если она находится в розыске или под арестом. После выбраковки транспортного средства восстановление регистрации возможно только по решению суда.