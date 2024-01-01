Как будут убирать брошенные авто во Львове и Ивано-Франковске

Во Львове к таким методикам очистки города от брошенных автомобилей начали готовиться еще в конце прошлого года. Первые эвакуации заброшенных автомобилей на штрафплощадку полиции осуществлены в январе-феврале 2025-го.

Как сообщает мэрия Львова на своем сайте, до конца марта по решению комиссии по выявлению и перемещению заброшенных транспортных средств из публичного городского пространства заберут еще 14 автомобилей. Сейчас на рассмотрении комиссии находится еще почти 100 таких автомобилей.

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"Нам приятно задавать тренды другим городам, которые стремятся сделать улицы чище, комфортными и безопасными для всех участников дорожного движения", – отметил руководитель управления безопасности и уличной инфраструктуры Львовского городского совета Максим Смилевский.

В управлении безопасности и уличной инфраструктуры ЛГС отмечают, что перемещение брошенных автомобилей положительно влияет на город. В частности, освобожденное пространство можно использовать для обустройства новых паркомест, озеленения или даже создания детских площадок.

Годами машины стояли брошенные. Теперь еще немного подождут на арестплощадках. Фото: Роман Балук, сайт мэрии Львова

Кроме того, город становится безопаснее, поскольку такие машины нередко находятся в аварийном состоянии, создавая риски для жителей этих улиц. Также уменьшается загрязнение окружающей среды, ведь ржавые авто загрязняют почву и воду

Во Львове выявлением и учетом таких машин занимаются районные администрации. На брошенных автомобилях оставляют информационные сообщения и если владелец не выходит на связь в течение месяца, его авто перемещают на штрафплощадку (см. видео ниже).

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Владельцы имеют шесть месяцев, чтобы забрать транспортное средство, оплатив стоимость пребывания автомобиля на площадке.

Если же в течение полугода владелец не заберет машину, то ее выставят на аукцион, а средства от продажи будут храниться на специальном счете. Если в течение трех лет владелец не обратится за возвратом денег, они поступят в бюджет Львовской территориальной громады.



По такой же схеме будут работать и в Ивано-Франковске. Специалисты уже изучили опыт львовян, адаптировали его к собственным потребностям, что-то добавят из собственных разработок, но все будет в рамках действующего законодательства.