Львовские светофоры из-за отсутствия напряжения не погаснут

Теперь на обустроенных перекрестках в случае отключения электроэнергии светофорное регулирование сможет автономно работать до 10 часов. Об этом говорится в сообщении мэрии Львова.

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В выступлении на брифинге директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры горсовета Олега Забарило прозвучало, что уровень автономной работы светофорных комплексов планируется довести 90% относительно их общего количества в городе.

Фото: мэрия Львова

"Светофоры запитываем различными способами, но в основном это блоки бесперебойного питания. Такой блок содержит инвертор, батарею, которая дает возможность светофору работать бесперебойно. Также есть система вентиляции и подогрева, чтобы светофор мог функционировать в различных погодных условиях", – уточнил Олег Забарило.

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Ожидается, что на конец года запитают ориентировочно 150 светофорных объектов. Всего на балансовом содержании коммунального предприятия "Львовавтодор" находится 170 светофорных объектов, которые насчитывают более 2 тысяч светофоров.