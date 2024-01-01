Львовская община снова закрепит за бездомными автобус на всю зиму

Первый выезд “Автобус заботы” осуществит от Пороховой башни во Львове в 10:00. Бездомных примет Центр поддержки людей им. А. Саноцкой “Обитель” в Винниках. Об этом на своем сайте сообщает мэрия.

Таким образом община города будет предоставлять базовую социальную помощь тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию. В общем многоместный автобус будет возить таких людей к упомянутой "Обители" и ночного приюта Центра социальных услуг "Джерело".

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Теплый салон специально выделенного автобуса с комфортом будет перевозить бездомных людей туда, где они смогут принять душ, постирать вещи, получить сменную одежду и обувь, поесть.

Кроме этого, пассажиры "Автобуса заботы" смогут после банно-прачечных процедур, вкусных угощений в столовой пройти медицинский осмотр и получить консультацию социального работника.

К социальной кампании также присоединяется городское управление здравоохранения. В частности, медицинские работники поликлиник Львова будут проводить осмотр бездомных людей в центрах предоставления социальной помощи.

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"Львов в последние годы имеет большую ответственность в помощи людям, которые оказались на улице, особенно в зимний период. Кроме ряда социальных услуг, которые предоставляют наши городские учреждения, общественные организации и церковные институты, имеем очень теплую и нужную инициативу – "Автобус заботы". Это не только об обеспечении базовых потребностей людей, которые на улице, это и о нашей с вами ответственность, неравнодушие и человечность", – говорит, директор департамента гуманитарной политики Львовского городского совета Валентина Бартошик

Во время прошлого зимнего сезона "Автобус заботы" курсировал еженедельно в пятницу, отвозя бездомных людей в центры оказания социальной помощи (см. видео от 8 декабря 2023 года внизу). Для такого транспортного обслуживания бездомных выделили автобус городского исполнения МАЗ 203069 Львовского коммунального автотранспортного предприятия №1.

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Эта 12-метровая пассажирская машина мощностью 286 л.с (Mercedes-Benz OM 906 LA, Евро-5) относится к большой размерной группе. У нее три двустворчатых двери, низкий пол и откидной трап для заезда инвалидных колясок.

Комфорта добавляет мощная конвекторная жидкостная система обогрева салона, что для людей с уличной стужи очень важно. Такой обогреватель в отличие от вентиляторного значительно лучше для перевозки такой категории людей – не разносит принудительным потоком теплого воздуха внутри бациллы чьего-то чихания или кашля.

Вместимость также солидная – 106 пассажиров, из которых 31 человек может сидеть, а 75 стоять. Правда, такого количества бездомных не набиралось.

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Какой автобус закрепят на нынешний сезон для обслуживания бездомных не сообщается. Вероятно, он по размеру будет не меньше, а по комфорту – не хуже.

Фото Роман Балук, архив мэрии Львова