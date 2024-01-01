Львівська громада знову закріпить за безхатьками автобус на всю зиму

Перший виїзд "Автобус турботи" здійснить від Порохової вежі у Львові о 10:00. Безхатьків прийме Центр підтримки людей ім. О. Саноцької "Оселя" у Винниках. Про це на своєму сайті повідомляє мерія.

Таким чином громада міста надаватиме базову соціальну допомогу тим, хто потрапив у складну життєву ситуацію. Загалом багатомісний автобус возитиме таких людей до згаданої "Оселі" та нічного притулку Центру соціальних послуг "Джерело".

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Теплий салон спеціально виділеного автобуса з комфортом буде перевозити бездомних людей туди, де вони матимуть змогу прийняти душ, випрати речі, отримати змінний одяг та взуття, поїсти.

Окрім цього, пасажири "Автобуса турботи" зможуть після банно-пральних процедур, смачних пригощань у їдальні пройти медичний огляд та отримати консультацію соціального працівника.

До соціальної кампанії також доєднується міське управління охорони здоров'я. Зокрема, медичні працівники поліклінік Львова проводитимуть огляд бездомних людей у центрах надання соціальної допомоги.

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"Львів останніми роками має неабияку відповідальність у допомозі людям, які опинилися на вулиці, особливо у зимовий період. Окрім низки соціальних послуг, які надають наші міські установи, громадські організації та церковні інституції, маємо дуже теплу та потрібну ініціативу – «Автобус турботи». Це не тільки про забезпечення базових потреб людей, які на вулиці, це і про нашу з вами відповідальність, небайдужість та людяність", – каже, директорка департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Валентина Бартошик

Під час минулого зимового сезону "Автобус турботи" курсував щотижня у п'ятницю, відвозячи бездомних людей у центри надання соціальної допомоги (див. відео від 8 грудня 2023 року внизу). Для такого транспортного обслуговування безхатьків виділили автобус міського виконання МАЗ 203069 Львівського комунального автотранспортного підприємства №1.

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Ця 12-метрова пасажирська машина потужністю 286 к.с (Mercedes-Benz OM 906 LA, Євро-5) належить до великої розмірної групи. У неї троє двостулкових дверей, низька підлога та відкидний трап для заїзду інвалідних візків.

Комфорту додає потужна конвекторна рідинна система обігріву салону, що для людей з вуличної холоднечі дуже важливо. Такий обігрівач на відміну від вентиляторного значно кращий для перевезення такої категорії людей – не розносить примусовим потоком теплого повітря всередині бацили чийогось чхання чи кашлю.

Місткість також солідна – 106 пасажирів, з яких 31 людина може сидіти, а 75 стояти. Щоправда, такої кількості безхатьків не набиралося.

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Який автобус закріплять на нинішній сезон для обслуговування безхатьків не повідомляється. Ймовірно, він за розміром буде не менший, а за комфортом – не гірший.

Фото Роман Балук, архів мерії Львова