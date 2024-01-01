Львів хоче закрити рік великим транспортним траншем для військових

Достеменно про моделі чи марки інформації ще немає, але кошторис такого пакета вже озвучено – орієнтовна вартість 34 млн грн. Процедуру закупівлі доручено провести Львівському комунальному підприємству "Ратуша-сервіс".

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Рішення про таку закупівлю прийнято на підставі запитів військових частин щодо потреби в такій техніці. Покупку оформлятимуть за вмотивованим формулюванням – "з метою забезпечення ефективного виконання бойових завдань із захисту територіальної цілісності України" та ухвали міської ради від 30.06.2022 № 2136 "Про придбання автомобілів для Збройних Сил України".

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Відповідно до Рішення № 1473 від 15 листопада 2024 року "Про визначення умов закупівлі та передачу автомобілі", придбану за відкритою процедурою купівлі техніку по акту передадуть двом військовим частинам. Щоправда, номери цих частин та їх дислокація з об’єктивних причин не вказується.

Однак вказано, що кожна з цих частин безоплатно від громади отримає по десять автомобілів типу пікап.