Львівські пасажири отримали від мерії карт-бланш: економія суттєва

Послуга буде доступна у тестовому режимі для власників міської картки ЛеоКарт. Цей проїзний документ автоматизованої системи обліку оплати проїзду у громадському транспорті міської територіальної громади дозволить львів’янам безплатно пересідати в проміжку зазначеного часу на інший автобус, трамвай чи тролейбус.

Як йдеться у повідомленні мерії Львова, за всі валідації, здійснені в межах 40 хвилин, пасажир заплатить як за одну – 13 грн. Це буде при умові, що усі пересадкові поїздки пасажир обов’язково реєструє у валідаторі кожного транспортного засобу.

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Щоб орієнтуватися у часі і не губитися в проміжку зазначених 40 хвилин, для власників електронних проїзних карт зробили ще одне безоплатну послугу – перевірка часу валідації через валідатор у салоні транспортного засобу. Для цього на валідаторі слід натиснути "Інформація про квиток" та прикласти ЛеоКарт до зчитувача у нижній частині пристрою. На екрані з'явиться інформація про час реєстрації поїздки.

Алгоритм списання грошей за поїздки вже розроблено. Технічно кошти резервуються за кожну валідацію. Якщо людина зробила три пересадки в межах 40 хвилин, на рахунку ЛеоКарт зарезервує 39 грн, тобто буде врахована вартість усіх трьох поїздок – 13+13+13.

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Під час вечірнього клірингу система підсумує інформацію про всі поїздки у громадському транспорті і якщо пасажир встиг змінити громадський транспорт в проміжку 40 хвилин, то з рахунку спише лише 13 гривень. Актуальний баланс ЛеоКарт відображатиметься наступного дня.

"Вже наступного дня при перевірці балансу своєї ЛеоКарт людина побачить, що за всі пересадкові поїздки, здійснені в межах 40 хвилин, в неї списало лише 13 гривень. Тому важливо, щоб пасажири, які планують здійснювати пересадку, заздалегідь подбали про достатній баланс на транспортній картці", – уточнює керівник департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури мерії Львова Олег Забарило

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При цьому зазначається, що виторг за поїздки з пересадками оператор е-квитка комунальне підприємство "Львівавтодор" перераховуватиме тому перевізнику, у транспортному засобі якого пасажир здійснив першу валідацію.