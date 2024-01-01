Британські фермери приїхали у Львів, щоб віддати свої пікапи

Техніку зібрано, підготовлено та доставлено своїм ходом в рамках акції "Пікапи для миру", організованої британськими фермерами. Усі машини, а це в основному пікапи позашляховики Mitsubishi L200 і Pajero, Nissan Navara та NP300, Toyota RAV4, Land Rover та деяких інших брендів, укомплектовані медикаментами та турнікетами.

Загалом у цій партії вся техніка йшла завантаженою коробками з медикаментами, генераторами, шинами для позашляховиків та одягом для військових. На ці необхідні для наших армійців збори фермери-британці оголосили додатковий збір коштів, витративши на придбання в конвертації на українську валюту 2,5 млн гривень.

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"Ці турнікети використовують для великих поранень на тілі. Вони коштують майже 20 тисяч гривень кожен. Ми передаємо 70 таких. Крім того, передаємо звичайні турнікети, шприци та інші цінні медичні речі. Ми цікавились у медиків з передової, що їм потрібно і що важко отримати, ці речі були на першому місці в списку. Це дуже маленькі, але дуже цінні речі, і наступного разу ми закупимо їх у більшій кількості", – зазначив учасник акції Аластер Стюарт.

Кожна машина мала на перегоні екіпаж з двох осіб. Український кордон перетнули й прибули до Львова на місцевий хаб 64 британці. Окремі екіпажі були сімейними, у т.ч. з дітьми, у яких розпочалися літні канікули і які також захотіли бути причетними до благодійної місії.

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Цього разу позашляховики дістануться захисникам з 24-ї ОМБр імені короля Данила, Повітряного командування «Захід» Повітряних Сил ЗСУ, підрозділів Національної гвардії України, Національної поліції України та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ, які зараз перебувають на лінії зіткнення.

Загалом за відліком це вже 15-й караван, організований з ініціативи британського фермера Марка Лерда, яку він влучно назвав "Пікапи для миру". В підсумковому підрахунку фермери Великої Британії перегнали зі своїх запасів для українських захисників понад 360 позашляховиків. І ця допомога, як британці запевнили на церемонії урочистої передачі техніки, буде продовжуватися надалі.

Фото: Львівська ОВА