Британские фермеры приехали во Львов, чтобы отдать свои пикапы

Технику собрали, подготовили и доставили своим ходом в рамках акции "Пикапы для мира" британские фермеры. Все машины, а это в основном внедорожники Mitsubishi L200 и Pajero, Nissan Navara и NP300, Toyota RAV4, Land Rover и некоторых других брендов, укомплектованы медикаментами и турникетами.

В этой партии вся техника шла загруженной коробками с медикаментами, генераторами, шинами для внедорожников и одеждой для военных. На эти необходимые для наших армейцев товары фермеры-британцы объявили дополнительный сбор средств, потратив на приобретение в конвертации на украинскую валюту 2,5 млн гривен.

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"Эти турникеты используют для больших ранений на теле. Они стоят почти 20 тысяч гривен каждый. Мы передаем 70 таких. Кроме того, передаем обычные турникеты, шприцы и другие ценные медицинские вещи. Мы интересовались у медиков с передовой, что им нужно и что трудно получить, эти вещи были на первом месте в списке. Это очень маленькие, но очень ценные вещи, и в следующий раз мы закупим их в большем количестве", – отметил участник акции Аластер Стюарт.

Каждая машина имела на перегоне экипаж из двух человек. Украинскую границу пересекли и прибыли во Львов на местный хаб 64 британца. Отдельные экипажи были семейными, в т.ч. с детьми, у которых начались летние каникулы и они также захотели быть причастными к благотворительной миссии.

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На этот раз внедорожники достанутся защитникам из 24-й ОМБр имени короля Даниила, Воздушного командования "Запад" Воздушных Сил ВСУ, подразделений Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ, которые сейчас находятся на линии соприкосновения.

Это уже 15-й караван, организованный по инициативе британского фермера Марка Лерда, которую он метко назвал "Пикапы для мира". В итоговом подсчете фермеры Великобритании перегнали из своих запасов для украинских защитников более 360 внедорожников. И эта помощь, как британцы заверили на церемонии торжественной передачи техники, будет продолжаться в дальнейшем.

Фото: Львовская ОВА