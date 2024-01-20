Громада Львова завершує нинішній тиждень черговим траншем допомоги: у бойові підрозділи Сил оборони України відправлено техніки та обладнання на 11,6 мільйона гривень.

Комплект подарунків формувався відповідно до потреб підшефних частин, з якими мерія підтримує постійні контакти. На прохання військових до списку допомоги увійшли два колісні екскаватори-навантажувачі JCB 3CX eco, повідомив на своїй сторінці у Telegram-каналі мер міста Андрій Садовий. Обидві машини не нові, але у добротному стані, з проведеним сервісним обслуговуванням.

Машини будуть працювати на спорудженні фортифікаційних об’єктів, виконувати інші будівельні та господарські роботи. Стандартна комплектація фронтальним ковшем дозволяє проводити різноманітні операції з сипучим, кусковим чи фасованим вантажем вагою 3349 кг. Окрім цього, ківш можна пустити в дію на земляних роботах як бульдозерний плуг при плануванні майданчиків під встановлення наметів, ремонті дорожнього полотна тощо.

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Екскаваційна установка стане захисникам у пригоді при спорудженні інженерних споруд. Держак та стріла кормової навіски дозволяють копати вглиб майже на шість метрів без трьох сантиметрів.

Така можливість дозволяє за короткий час на заздалегідь запланованих позиціях оборони викопати схованку для танка, розпланувати бліндаж та, використовуючи кранову можливість стріли, укладати перекриття з лісу-кругляка.

З-поміж переданого були ще доволі рідкісні у траншах благодійних організацій та волонтерських рухів наземні дрони. Громада Львова закупила через платформу ProZorro відразу чотири наземні роботизовані платформи «Рись». Кожен дрон обійшовся місту в 657 720 гривень, загальна сума їх придбання сягнула 2 630 880 грн з ПДВ.

Ці дистанційно керовані колісні машинки вкрай необхідні захисникам. Завдяки маленьким розмірам вони можуть непомітно доставляти на позиції боєприпаси до стрілецької зброї, продукти, воду, медикаменти й навіть міни чи снаряди. Роботизована колісниця зі схемою приводу 4х4 та кліренсом 150 мм має дистанційний радіус управління 900 м.

Оператор на пульті з монітором може відділено вибирати маршрут руху, маневрувати й позиціюватися на місцевості за допомогу GPS. Камера відеоспостереження транслює йому сигнал на монітор і це дозволяє краще розгледіти дорогу та прокласти маршрут.

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За один раз на платформу такого мінітранспортера загальною масою з акумулятором 127 кг можна навантажити 120 кг. Щоправда, це паспортна рекомендація. Насправді у ході тестових випробувань "Рись" спокійно везла 150 кг.

Платформа (980х850х570) продумана так, що там можна закріпити ноші й транспортувати пораненого з поля бою. Майже метрова довжина дозволяє при потребі перевозити пораненого навіть не використовуючи стандартні ноші, розмістивши тулуб на платформі, а ноги на відкинутому додолу брезентовому фартуху.

Така роботизована колісниця також буде помічницею захисникам у режимі пішого переходу під час рейду чи зміни позиції. Їм не доведеться тягнути на собі клунки з вантажем, це буде за них робити акумуляторний візочок. Він практично безшумний, за кілька десятків кроків роботу двигунів на відкритій місцевості не чути, в умовах лісосмуг чи діброви ця відстань ще більше зменшується.

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У завершальному тижневому транші львівської громади захисним також були відправлені два повнопривідні автомобілі, сім дронів Mavic 3Т, 30 прожекторів, тепловізійні насадки й тепловізійні біноклі. Все передане уже у військах чи по дорозі туди.

Фото: мерія Львова