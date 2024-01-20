Громада Львова завершает нынешнюю неделю очередным траншем помощи: в боевые подразделения Сил обороны Украины отправлено техники и оборудования на 11,6 миллиона гривен.

Комплект подарков формировался в соответствии с потребностями подшефных частей, с которыми мэрия поддерживает постоянные контакты. По просьбе военных в список помощи вошли два колесных экскаватора-погрузчика JCB 3CX eco, сообщил на своей странице в Telegram-канале мэр города Андрей Садовый. Обе машины не новые, но в добротном состоянии, с проведенным сервисным обслуживанием.

Машины будут работать на сооружении фортификационных объектов, выполнять другие строительные и хозяйственные работы. Стандартная комплектация фронтальным ковшом позволяет проводить различные операции с сыпучим, кусковым или фасованным грузом весом 3349 кг. Кроме этого, ковш можно пустить в действие на земляных работах как бульдозерный плуг при планировании площадок под установку палаток, ремонте дорожного полотна и тому подобное.

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Экскавационная установка пригодится защитникам при сооружении инженерных сооружений. Рукоять и стрела кормовой навески позволяют копать вглубь почти на шесть метров без трех сантиметров.

Такая возможность позволяет за короткое время на заранее запланированных позициях обороны выкопать тайник для танка, распланировать блиндаж и, используя крановую возможность стрелы, укладывать перекрытия из леса-кругляка.

Среди переданного были еще довольно редкие в траншах благотворительных организаций и волонтерских движений наземные дроны. Громада Львова закупила через платформу ProZorro сразу четыре наземные роботизированные платформы "Рысь". Каждый дрон обошелся городу в 657 720 гривен, общая сумма их приобретения составила 2 630 880 грн с НДС.

Эти дистанционно управляемые колесные машинки крайне необходимы защитникам. Благодаря маленьким размерам они могут незаметно доставлять на позиции боеприпасы к стрелковому оружию, продукты, воду, медикаменты и даже мины или снаряды. Роботизированная колесница со схемой привода 4х4 и клиренсом 150 мм имеет дистанционный радиус управления 900 м.

Оператор на пульте с монитором может отдаленно выбирать маршрут движения, маневрировать и позиционироваться на местности с помощью GPS. Камера видеонаблюдения транслирует ему сигнал на монитор и это позволяет лучше разглядеть дорогу и проложить маршрут.

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За один раз на платформу такого мини-транспортера общей массой с аккумулятором 127 кг можно нагрузить 120 кг. Правда, это паспортная рекомендация. На самом деле в ходе тестовых испытаний "Рысь" спокойно везла 150 кг.

Платформа (980х850х570) продумана так, что там можно закрепить носилки и транспортировать раненого с поля боя. Почти метровая длина позволяет при необходимости перевозить раненого даже не используя стандартные носилки, размещая туловище на платформе, а ноги на откинутом вниз брезентовом фартуке.

Такая роботизированная колесница также будет помощницей защитникам в режиме пешего перехода во время рейда или изменения позиции. Им не придется тянуть на себе мешки с грузом, это будет за них делать аккумуляторная тележка. Она практически бесшумная, за несколько десятков шагов работу двигателей на открытой местности не слышно, в условиях лесополос или дубравы это расстояние еще больше уменьшается.

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В завершающем недельном транше львовской громады защитным также были отправлены два полноприводных автомобиля, семь дронов Mavic 3Т, 30 прожекторов, тепловизионные насадки и тепловизионные бинокли. Все передано уже в войсках или по дороге туда.

Фото: мэрия Львова