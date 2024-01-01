Львовские пассажиры получили от мэрии карт-бланш: экономия существенная

Услуга будет доступна в тестовом режиме для владельцев городской карты ЛеоКарт. Этот проездной документ автоматизированной системы учета оплаты проезда в общественном транспорте городской территориальной громады позволит львовянам бесплатно пересаживаться в промежутке указанного времени на другой автобус, трамвай или троллейбус.

Как говорится в сообщении мэрии Львова, за все валидации, осуществленные в пределах 40 минут, пассажир заплатит как за одну – 13 грн. Это будет при условии, что все пересадочные поездки пассажир обязательно регистрирует в валидаторе каждого транспортного средства.

Читайте также Британские фермеры приехали во Львов, чтобы отдать свои пикапы

Чтобы ориентироваться во времени и не теряться в промежутке указанных 40 минут, для владельцев электронных проездных карт сделали еще одну бесплатную услугу – проверка времени валидации через валидатор в салоне транспортного средства. Для этого на валидаторе следует нажать "Информация о билете" и приложить ЛеоКарт к считывателю в нижней части устройства. На экране появится информация о времени регистрации поездки.

Алгоритм списания денег за поездки уже разработан. Технически средства резервируются за каждую валидацию. Если человек сделал три пересадки в пределах 40 минут, на счету ЛеоКарт зарезервирует 39 грн, то есть будет учтена стоимость всех трех поездок – 13+13+13.

Читайте также Львовским "королевичам" достался 480-сильный MAN TGX

Во время вечернего клиринга система суммирует информацию обо всех поездках в общественном транспорте и если пассажир успел сменить общественный транспорт в промежутке 40 минут, то со счета спишет только 13 гривен. Актуальный баланс ЛеоКарт будет отображаться на следующий день.

"Уже на следующий день при проверке баланса своей ЛеоКарт человек увидит, что за все пересадочные поездки, осуществленные в пределах 40 минут, у него списало только 13 гривен. Поэтому важно, чтобы пассажиры, которые планируют осуществлять пересадку, заранее позаботились о достаточном балансе на транспортной карте", – уточняет руководитель департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры мэрии Львова Олег Забарило

Читайте также Львовские "Рыси" и британские землекопы ушли на фронт

При этом отмечается, что выручку за поездки с пересадками оператор е-билета коммунальное предприятие "Львовавтодор" будет перечислять тому перевозчику, в транспортном средстве которого пассажир совершил первую валидацию.