В автопарк 24-й ОМБр имени короля Даниила поступил магистральный тягач семейства MAN TGX 33.480. Этот подарок "королевичам" сделала громада Львовщины.

Не часто волонтерские движения, областные или районные администрации передают в боевые подразделения тяжелую грузовую технику, особенно магистральную и еще и новую. В основном в войска отправляют внедорожники легкой группы из сегмента pickup truck, кареты скорой медицинской помощи. Бывают багги, квадроциклы, автобусы, а также экскаваторы-погрузчики и тому подобное.

Магистральный седельный тягач MAN – редкость, приобретен по просьбе командования бригады. Машина крайне необходима. Главное, она скоростная, очень мощная и маневренная – 480 лошадиных сил в одной упряжке свидетельствуют о хорошем силовом потенциале.

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Это будет не машина переднего края, но напрямую к нему соприкасающаяся. Боевую тяжелую технику с дислоцированной за сотни километров от передовой воинской части, ремонтного завода или транспортного хаба чем-то нужно доставлять на фронт. За неполные сутки такая фура может от западной границы дойти чуть ли не до передовых позиций наших войск на восточном фронте с техникой, боеприпасами или другим имуществом.

Подаренный трехосный TGX 33.480 BL SA тягач колесной формулы 6x4 именно такой оперативной доставке грузов очень способствует. Его двигатель (D2676LF09) на упомянутые выше 480 л.с. с максимальным крутящим моментом 2300 Нм работает в паре с автоматической или механической коробкой передач собственного производства.

Конечно, это не полноприводный вездеход, но по сухой грунтовой дороге, травянистой поверхности трехосный MAN без потуг пройдет с тяжелым полуприцепом без большой тряски, поскольку здесь усиленная амортизационная система – спереди подвеска рессорная, а сзади – пневматическая.

Для работы на дальние рейсы тягач имеет большой алюминиевый топливный бак на 590 л (справа) и 35-литровый бачок для AdBlue.

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Что касается комфорта экипажа, то здесь полный пакет люксовой комплектации кабины GN с одним спальным местом. Рабочее место водителя с ортопедическим амортизационным креслом сделано по самым современным стандартам комфорта и эргономики. Здесь для удобств есть система помощи водителю, бортовой компьютер, кондиционер, центральный замок, круиз контроль, аудиосистема.

Это в предмайские дни был не единственный подарок общины Львовщины для бойцов 24 ОМБр имени Короля Даниила. На прошлой неделе туда в рамках инициативы "Птички Победы" отправлено еще и 150 боевых беспилотников.

Фото: Львовская ОВА