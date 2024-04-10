Компания MAN Truck & Bus станет первым европейским производителем грузовиков, которая запустит в производство небольшую серию MAN hTGX с двигателем внутреннего сгорания на водороде.

И хотя первые поставки ожидаются почти через год, интерес к магистральному тягачу превзошел все ожидания. Пробная партия из примерно 200 машин пойдет сначала клиентам в Германии, Нидерландах, Норвегии, Исландии и отдельных неевропейских странах уже в 2025 году.

MAN hTGX предлагает вариант привода с нулевым уровнем выбросов для тяжелых задач – строительные работы, цистерны или лесовозы. Разработчики видят в hTGX экологически чистую альтернативу аккумуляторным электрическим грузовикам. Спрос на такую машину ожидается в районах без достаточной зарядной инфраструктуры или на рынках, где уже есть водородные заправки.

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Но не водородом единым. В 2024 году MAN впервые передаст клиентам свой электрический грузовик. При этом с 2023 года MAN является лидером на рынке электрических городских автобусов в Европе.

"Мы продолжаем сосредотачиваться на аккумуляторных электрических транспортных средствах, чтобы декарбонизировать дорожные грузовые перевозки. Сейчас они имеют явные преимущества перед другими концепциями привода с точки зрения энергоэффективности, эксплуатационных и энергетических затрат. Однако грузовики, работающие на водородных двигателях, являются полезным дополнением", – отметил член исполнительного комитета MAN Truck & Bus и ответственный за продажи и клиентские решения Фридрих Бауманн.

Водородный двигатель внутреннего сгорания H45 базируется на проверенном дизельном двигателе D38 и производится на заводе в Нюрнберге.

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Водородный привод особенно подходит для специальных транспортных задач, которые требуют специальной конфигурации оси или когда нет места для батареи на раме из-за необходимости работы над кузовом грузовика. MAN hTGX предлагает высокую полезную грузоподъемность и максимальный запас хода до 600 километров в изначально предлагаемых вариантах 6x2 и 6x4.

Установленный водородный двигатель внутреннего сгорания H45 имеет мощность 383 кВт или 520 л.с. и крутящий момент 2500 Нм при 900-1300 об/мин. Прямой впрыск водорода в двигатель обеспечивает особенно быструю передачу мощности. Благодаря сжатому водороду и емкости бака на 56 кг, автомобиль можно заправить менее чем за 15 минут. Имея менее 1 г CO 2 /ткм, MAN hTGX будет соответствовать критериям "автомобиля с нулевым выбросом" согласно новому законодательству ЕС о CO 2 .

Фото: MAN Truck & Bus