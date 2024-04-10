Компанія MAN Truck & Bus стане першим європейським виробником вантажівок, яка запустить у виробництво невелику серію MAN hTGX з двигуном внутрішнього згоряння на водні.

І хоча перші постачання очікуються майже через рік, інтерес до магістрального тягача перевершив усі сподівання. Пробна партія з приблизно 200 машин піде спочатку клієнтам у Німеччині, Нідерландах, Норвегії, Ісландії та окремих неєвропейських країнах уже у 2025 році.

MAN hTGX пропонує варіант приводу з нульовим рівнем викидів для важких завдань – будівельні роботи, цистерни або лісовози. Розробники вбачають у hTGX екологічно чисту альтернативу акумуляторним електричним вантажівкам. Попит на таку машину очікується в районах без достатньої зарядної інфраструктури або на ринках, де вже є водневі заправки.

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Але не воднем єдиним. У 2024 році MAN вперше передасть клієнтам свою електричну вантажівку. При цьому з 2023 року MAN є лідером на ринку електричних міських автобусів у Європі.

"Ми продовжуємо зосереджуватися на акумуляторних електричних транспортних засобах, щоб декарбонізувати дорожні вантажні перевезення. Наразі вони мають явні переваги перед іншими концепціями приводу з точки зору енергоефективності, експлуатаційних і енергетичних витрат. Однак вантажівки, що працюють на водневих двигунах, є корисним доповненням", – зазначив член виконавчого комітету MAN Truck & Bus і відповідальний за продажі та клієнтські рішення Фрідріх Бауманн.

Водневий двигун внутрішнього згоряння H45 базується на перевіреному дизельному двигуні D38 і виробляється на заводі у Нюрнберзі.

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Водневий привід особливо підходить для спеціальних транспортних завдань, які вимагають спеціальної конфігурації осі або коли немає місця для батареї на рамі через необхідність роботи над кузовом вантажівки. MAN hTGX пропонує високу корисну вантажність і максимальний запас ходу до 600 кілометрів у початково запропонованих варіантах 6x2 і 6x4.

Встановлений водневий двигун внутрішнього згоряння H45 має потужність 383 кВт або 520 к.с. і крутний момент 2500 Нм при 900-1300 об/хв. Пряме впорскування водню у двигун забезпечує особливо швидку передачу потужності. Завдяки стисненому водню і місткості бака на 56 кг, автомобіль можна заправити менш ніж за 15 хвилин. Маючи менше ніж 1 г CO 2 /ткм, MAN hTGX відповідатиме критеріям «автомобіля з нульовим викидом» згідно з новим законодавством ЄС про CO 2 .

Фото: MAN Truck & Bus