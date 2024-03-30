Благодійний фонд "Повернись живим" та "Нова пошта" подарували авіаторам мобільні командні пункти.

Техніка передана об’єднанню Повітряного командування "Центр" в рамках спільного проєкту «Запакуй небо — прокачай ППО», який Фонд та поштова служба заснували для допомоги Силам протиповітряної оборони. Цей проєкт передбачає постачання такої кількості рухомих командних пунктів (РКП), якої вистачить, аби повністю закрити нагальну потребу повітряного командування у подібній техніці.

Рухомі командні пункти розроблялися Фондом "Повернись живим" спільно зі спеціалістами військ протиповітряної оборони. Їх побудували на базі повнопривідних вантажівок MAN TGS (6х6). Завдяки підказкам армійців все продумано до дрібниць – як в модулі управління, так і в житлово-побутовому причепі. Враховано навіть такі елементи комфорту, як невеличкі сейфи для особистих речей.

Читайте також З чого складається пересувна автомайстерня для ЗСУ: перелік обладнання

Спальний відсік для особового складу зроблено на кшталт вагонних купе. Щоправда, тут кубрик більший, а двоярусні ліжка просторіші та з ортопедичним матрацами. Для комфорту обидва модулі облаштовано системою обігріву та кондиціювання повітря. В побутовій частині є мікрохвильова піч, газова плита. В окремому відсіку житлового блоку облаштовано санвузол з душовою кабіною та біотуалетом.

Таким чином, "Повернись живим" та "Нова пошта" зробили ергономічні та комфортні умови (див. відео внизу) в пересувному житловому та робочому модулях, які в польових умовах мають повну енергетичну і теплову автономність. Там працюватимуть операціоністи з прикриття українського неба, котрі за лічені секунди виявлятимуть цілі та віддаватимуть координати на збиття ворожих ракет, БПЛА і літаків.

Використана ходова база MAN TGS (6х6) вже добре випробувана на інших проєктах згаданого Фонду. У війська вже кількома партіями пішли ремонтні майстерні з основними та допоміжним модулями на дишлових причепах. Відгуки про них гарні.

Читайте також ЗСУ отримали пересувні майстерні для HMMWV на базі вантажівок MAN

Це односкатне армійське виконання шасі з всюдихідними шинами. Силовий потенціал забезпечує двигун потужністю 510 кінських сил. Вантажівка оснащена системою накачування шин, яка дозволяє регулювати тиск у колесах під час руху.

По суті, це аналог експедиційного автомобіля, але з військовою спеціалізованою комплектацією під конкретні завдання підрозділів повітряних сил. Подібні рухомі командні чи диспетчерські пункти будуть й далі поставлятися, але вже для інших родів військ та іншого призначення.