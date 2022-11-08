Вартість однієї такої складає 320 тисяч євро.

Збройні Сили України отримали мобільні майстерні на шасі MAN, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Перші два комплекси, кожен з яких складається з вантажівки MAN, причепів з кунгами та обладнанням, отримали військові частини, яка підпорядкована Командуванню Сил логістики Збройних Сил України. Техніку закупив Благодійний фонд «Повернись живим» за рахунок пожертв звичайних українців та бізнесу.

Також цікаво в Литві відремонтували пошкоджені PzH 2000

Ці мобільні майстерні призначені для технічного обслуговування та ремонту автомобільної техніки зразків НАТО, зокрема, і для багатоцільових колісних транспортних засобів HMMWV. Вони значно збільшать можливості та потенціал з ремонту та обслуговування західної броне- і автотехніки, яку передають Україні у якості військово-технічної допомоги.

На початку літа фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» інвестував кошти у цей проєкт і спільно з українськими військовими розробив технічне завдання. Потім його передали виробнику і вже на початку листопада перші майстерні потрапили до українських захисників.

До кінця 2022 року очікується надходження до ЗСУ ще чотирьох майстерень цієї серії.

У благодійному фонді наголошують, що це готове комплексне рішення, завдяки якому ремонт та обслуговування техніки можна буде проводити за лічені години й неподалік лінії фронту.

Мобільні майстерні на шасі MAN та допоміжні причепи містять усе необхідне для цієї роботи: інструменти, обладнання та комфортне робоче місце для екіпажу. Машини оснащені обігрівачем та кондиціонером, а також мають автомобільний генератор потужністю 17 кВт.

Майстерня обладнана краном-маніпулятором для швидкого вилучення та заміни двигунів на автомобільній техніці навіть у польових умовах. Також машина забезпечена пневмосистемою, що дає можливість виконувати шиномонтажні роботи під час обслуговування декількох машин одночасно.