Стоимость одной такой составляет 320 тысяч евро.

Вооруженные Силы Украины получили мобильные мастерские на шасси MAN, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Первые два комплекса, каждый из которых состоит из грузовика MAN, прицепов с кунгами и оборудованием, получили воинские части, подчиненные Командованию Сил логистики Вооруженных Сил Украины. Технику закупил Благотворительный фонд «Повернись живим» за счет пожертвований обычных украинцев и бизнеса.

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Эти мобильные мастерские предназначены для технического обслуживания и ремонта автомобильной техники образцов НАТО, в том числе для многоцелевых колесных транспортных средств HMMWV. Они значительно увеличат возможности и потенциал ремонта и обслуживания западной броне- и автотехники, которую передают Украине в качестве военно-технической помощи.

В начале лета фонд компетентной помощи армии «Повернись живим» инвестировал средства в этот проект и совместно с украинскими военными разработал техническое задание. Затем его передали производителю и уже в начале ноября первые мастерские попали к украинским защитникам.

До конца 2022 года ожидается поступление в ВСУ еще четырех мастерских этой серии.

В благотворительном фонде отмечают, что это готовое комплексное решение, благодаря которому ремонт и обслуживание техники можно будет проводить в считанные часы и недалеко от линии фронта.

Мобильные мастерские на шасси MAN и вспомогательные прицепы содержат все, что необходимо для этой работы: инструменты, оборудование и комфортное рабочее место для экипажа. Машины оснащены отопителем и кондиционером, а также имеют автомобильный генератор мощностью 17 кВт.

Мастерская оборудована краном-манипулятором для быстрого извлечения и смены двигателей на автомобильной технике даже в полевых условиях. Также машина снабжена пневмосистемой, позволяющей выполнять шиномонтажные работы во время обслуживания нескольких машин одновременно.