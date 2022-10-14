Литва и Германия довольно быстро организовали оперативный ремонт САУ PzH 2000 для Украины.

Страны-союзницы Украины берут на себя не только поставки вооружения, но и ремонт поврежденной техники. В частности, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Arvydas Anušauskas) сообщил, что были отремонтированы самоходные артиллерийские установки PzH 2000, которые Германия и Нидерланды поставляются в Украину.

Читайте также: какое вооружение передадут Украине союзники в ближайшее время

Информация об определенных проблемах с надежностью PzH 2000 появилась еще в конце июля. Ведь реальный темп их эксплуатации оказался в разы больше предусмотренного.

В частности, по немецким нормативам понятие "интенсивная эксплуатация" начинается с предела в 100 выстрелов в сутки. Для PzH 2000, благодаря автоматизации зарядки позволяет вести огонь с темпом 8 – 12 выстрелов в минуту, составляет 12,5 минут "работы".

Поэтому при темпе 100 выстрелов в сутки ресурс ствола иссякает за месяц-полтора. Также проблемы были в механизме подзарядки и других систем САУ, которые невозможно починить в полевых условиях.

Какое именно предприятие в Литве выполняет ремонт, неизвестно. Скорее всего, это компания Lithuania Defense Services, которую в июле открыли Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann. Задачей центра является обслуживание всей линейки продукции компаний, включая боевые машины Boxer, Puma, танки Leopard-2, все машины на его базе, включая PzH 2000.

Партнер проекта Авто24

Wolf Oil Corporation имеет собственную команду исследований и разработок, лаборатории и производство смазочных материалов для автомобилей в Бельгии. Поэтому все процессы производства масел проходят постоянный контроль и сертифицированы по стандартам ISO. Это исключает возможность подделки и появления в продаже некачественной продукции во всех странах, где представлен бренд Wolf Lubricants.