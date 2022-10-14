Литва та Німеччина доволі швидко організували оперативний ремонт САУ PzH 2000 для України.

Країни-союзниці України беруть на себе не тільки постачання озброєння, але й ремонт пошкодженої техніки. Зокрема міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас (Arvydas Anušauskas) повідомив, що було відремонтовано самохідні артилерійські установки PzH 2000, які Німеччина та Нідерланди постачають до України.

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Інформація про певні проблеми з надійністю PzH 2000 з'явились ще наприкінці липня. Адже реальний темп їх експлуатації виявився у рази більшим, ніж передбачено.

Зокрема, за німецькими нормативами поняття “інтенсивна експлуатація” починається з межі у 100 пострілів на добу. Для PzH 2000, яка завдяки автоматизації заряджання дозволяє вести вогонь з темпом 8 – 12 пострілів на хвилину, становить 12,5 хвилин "роботи".

Тому при темпі 100 пострілів на добу ресурс ствола вичерпується за місяць-півтора. Також проблеми були в механізмі заряджання та інших систем САУ, які неможливо полагодити у польових умовах.

Яке саме підприємство в Литві виконує ремонт, невідомо. Однак швидше за все це компанія Lithuania Defense Services, яку у липні відкрили Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann. Завданням центру є обслуговування всієї лінійки продукції компаній, включно з бойовими машинами Boxer, Puma, танками Leopard-2, всіма машинами на його базі, включаючи PzH 2000.

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